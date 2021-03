Les Penguins toujours sans Sidney Crosby

Sidney Crosby poursuit le protocole de la COVID-19 de la Ligue nationale de hockey et n’a pas participé à l’entrainement des Penguins de Pittsburgh, mercredi.

L’instructeur-chef des Penguins, Mike Sullivan, reconnaît que cela a été un dur coup de perdre son capitaine mardi, quelques heures avant l’affrontement contre les Flyers de Philadelphie. Malgré cet absent de taille, la formation de Pittsburgh l’a emporté 5 à 2.

«C’était un défi, a dit Sullivan, cité par le site LNH.com. Ce sont des circonstances difficiles, inattendues. [...] Comme j’ai dit aux joueurs, on peut tout faire correctement et ce genre de choses arrivent. L’autre chose que je leur ai dite, c’est que ce n’est pas parce que quelqu’un est sur le protocole de la COVID qu’il a la COVID. Il y a des raisons pour lesquelles ces protocoles ont été mis en place et nous ferons de notre mieux pour y adhérer.»

Les Penguins doivent maintenant espérer un retour au jeu rapide de Crosby, leur meilleur pointeur cette saison, à égalité avec Jake Guentzel grâce à 18 points.

L’attaquant Bryan Rust s’est réjoui de la manière dont son équipe à encaissé la perte de Crosby.

«Tu dois juste prendre les coups, a dit Rust. Je dois donner beaucoup de crédit aux gars. Tout le monde était prêt [contre les Flyers]. Ils connaissaient les circonstances et beaucoup d’entre eux se sont levés.»

«C’est un joueur influent pour nous dans tellement d’aspects, a poursuivi Sullivan. Ce n’est pas un gars facile à remplacer, mais nous avons vécu cette situation avant et avons trouvé une manière d’avoir du succès. Ça donne l’opportunité à d’autres de prendre leur place.»

La saison dernière, les Penguins avaient conservé une fiche de 18-6-4 lorsque Crosby avait dû s’absenter pour subir une intervention chirurgicale pour une hernie sportive.