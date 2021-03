Price: Ducharme jouait gagnant

Dans le fond, Dominique Ducharme ne pouvait pas perdre en envoyant Carey Price devant le but hier soir.

Le CH affrontait une équipe médiocre, une des pires de la ligue, et toutes les chances de victoire étaient alignées pour lui.

Ou bien Carey Price avait un sursaut et, bien protégé par ses coéquipiers, était capable de gagner le match. Et alors, Ducharme gagnait son pari.

Ou bien Price s’effondrait une fois de plus et les Sénateurs battaient le Canadien en causant une surprise.

Dominique Ducharme gagnait quand même, car il se sortait de l’éternel dilemme entre déplaire à sa star Carey Price et permettre à Jake Allen de gagner des matchs.

PRICE A FAIT SON TRAVAIL

Si Price avait été le gardien perdant, Ducharme aurait été libéré pour une couple de semaines. Il aurait pu faire jouer cinq ou six matchs de suite à Allen sans se faire empoisonner la vie par les médias et l’agent de Price.

Mais le Canadien a gagné et Carey Price a fait son travail. Il n’a pas volé le match, pas besoin, il a juste bien fait son travail et, dans les circonstances, c’était très correct.

LA COMPÉTITION À L’INTERNE

Hier, José Théodore a soulevé un point qui me tarabuste depuis plus de 10 ans. Théo a rappelé que dès les débuts de Price avec le Canadien, la direction l’avait toujours couvé et protégé. Dès que Cristobal Huet avait montré un peu de panache, on l’avait échangé. Sans doute pour ne pas ébranler la confiance de Price.

Puis, quand Jaroslav Halak a clairement dépassé Price lors de tout un printemps fabuleux en 2010 en éliminant coup sur coup les Capitals de Washington et les Penguins de Pittsburgh, Pierre Gauthier a expédié Halak à St. Louis en échange de Lars Eller. Quelle était l’urgence de se débarrasser de Halak ? Il ne fallait pas « distraire » Carey Price, m’avait-il expliqué à la reprise de la saison.

En fait, à part peut-être Peter Budaj, Carey Price n’a jamais eu à livrer la moindre petite compétition à Montréal. Il a été comme un pilote de Formule 1 à qui on donnerait comme coéquipier un chauffeur de taxi. Il pouvait se permettre des mois de novembre abominables sans en payer le prix.

En plus, tout gardien assis sur un contrat se terminant en 2026 à 10,4 millions US par année sait qu’il devient intouchable.

UNE QUESTION DE PERSONNALITÉ

Mais on dirait que ce n’est pas assez pour Price. C’est peut-être une coïncidence, mais l’arrivée de Jake Allen a semblé le perturber. Le déstabiliser.

Il faudrait beaucoup mieux connaître Carey Price pour se permettre d’aller plus loin. On sait qu’il est un athlète relativement facile à diriger, qu’il ne joue pas à la superstar dans le groupe, qu’il peut être fort gentil... sauf quand il doit parler aux journalistes après une défaite.

Mais que connaît-on vraiment de lui à part les centaines de photos publiées par son épouse, Angela, sur Instagram ? On sait que ce n’est pas lui qui semble prendre le plus de place dans la famille, mais c’est tout...

Le reste ? Ça arrive très souvent que des hommes et des femmes talentueux soient incapables de gérer le stress de la compétition à l’interne dans une entreprise. Que l’idée de même surpasser un coéquipier pour garder poste et privilèges soit perturbante...

Si c’est le cas, ça risque de devenir très compliqué à gérer. Parce que, voyez-vous, Carey Price ne rajeunit pas.

Vézina : un grand livre

Je le confesse, je pensais en connaître pas mal sur Georges Vézina. On ne peut pas avoir grandi à Chicoutimi-Nord et être passé devant le Centre Georges-Vézina sans connaître l’idole des gardiens de but. The Chicoutimi Cucumber !

J’ai donc entrepris la lecture du livre de Mikaël Lalancette en prenant un chapitre au hasard. Je me promettais de butiner d’une page à l’autre sans trop m’installer dans le livre. Juste pour voir...

C’était une erreur. Et Lalancette a vite gagné son pari. Après un petit quart d’heure, je reprenais la préface de Patrick Roy et je dévorais, page par page, ligne par ligne, une histoire fabuleuse. En fait, une histoire tellement bien racontée que ça donne un grand livre.

Un grand livre, ça arrive quand un auteur a consacré des milliers d’heures dans la recherche. C’est simple, il n’y a pas un détail important qui n’est pas validé par Lalancette. De vieux journaux des années 20, des hebdos, des revues, des coupures régionales, des extraits du Progrès du Saguenay, on jurerait que l’auteur a tout déniché et a tout lu sur la vie de Georges Vézina. C’est grouillant de vie.

PORTRAIT DE LA SOCIÉTÉ

En plus, c’est écrit avec un style simple et coulant. Ce qu’il y a de plus difficile dans l’écriture. Une grande phrase tartine de 15 lignes, c’est facile à étaler. Mais c’est illisible. Raconter simplement est un art. Le livre de Lalancette se lit sans qu’on fasse un effort.

Et pourtant, c’est un formidable portrait de toute la société québécoise et parfois canadienne qu’il peint d’un pinceau léger et précis.

Avec en toile de fond les luttes ancestrales entre les anglos et les Canadiens français, entre les dominants et les colonisés.

On retrouve en quelques traits la vue enfumée dans un aréna à glace naturelle, les tramways, les trains...

Mon collègue Marc de Foy, parle lui du chandail de Vézina...

Je voulais juste m’assurer que vous vous fassiez plaisir...