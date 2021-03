Québec est prête à rouvrir; Montréal devra patienter

Cinq mois après avoir vécu une deuxième fermeture, le Trident, le Premier Acte, La Bordée et le théâtre Périscope, qui se retrouvent en zone orange, pourront ouvrir leurs portes à partir du 8 mars. À Montréal, il faudra attendre et faire à nouveau preuve de patience et de résilience.

Au Trident, on est prêt. On pourrait accueillir le public à partir du 15 mars. Les détails seront dévoilés au cours des prochains jours.

« Les pièces solos Exercices de style, Ce qu’on respire sur Tatouine, Les barbelés sont prêtes. Tout comme La Sagouine qui pourrait faire un retour après une tournée dans les zones orange. On a aussi une autre pièce qui est prête et que nous allons bientôt dévoiler », a indiqué Anne-Marie Olivier, directrice artistique et codirectrice générale du Trident.

Il reste maintenant à organiser le tout avec les équipes de production et s’adapter au couvre-feu de 21 h 30.

Lueur d’espoir

Anne-Marie Olivier ne s’attendait pas du tout à cette nouvelle.

« Je suis contente, mais je slaque sur la joie. Je suis aussi consciente que c’est quelque chose de fragile et que tout peut chambouler à nouveau », a-t-elle ajouté.

Les théâtres La Bordée, Le Diamant, le Périscope et le Premier Acte feront connaître leurs plans de réouverture au cours des prochains jours.

À Montréal, la directrice artistique Lorraine Pintal ne s’attendait pas à pouvoir ouvrir à nouveau les portes du Théâtre du Nouveau Monde.

« Je me réjouis pour Québec. C’est une lueur d’espoir pour que l’on puisse ouvrir nos portes d’ici le printemps. Je ne m’attendais pas, avec la présence des variants, que l’on passe en zone orange. On accepte la situation et nous allons continuer de faire preuve de patience, de résilience et de solidarité », a-t-elle fait savoir, lors d’un entretien téléphonique.