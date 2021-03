Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 4 mars:

«Georges le petit curieux»

Parti en Afrique pour ramener l’idole géante de la tribu Zagawa, Ted va se lier d’amitié avec un petit singe espiègle et malicieux qu’il surnomme Georges. Il ne se doute pas que l’animal va tout faire pour le suivre lors de son retour à New York.

Jeudi, 10 h, Noovo.

«Ski Mag»

Michel Lavigueur se rend à la station Le Valinouët, située au cœur du massif des Monts-Valin, et considérée comme le paradis de la neige naturelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il va rencontrer Pierre Gagnon avant d’aller découvrir des pistes recouvertes de belle poudreuse.

Jeudi, 12 h 30, TVA Sports.

«Sur le rythme»

Contre l'avis de ses parents, Delphine (Mylène St-Sauveur) renonce à ses études de médecine pour se consacrer à sa passion, la danse. Sa rencontre avec Marc (Nico Archambault), l’ex de sa meilleure amie, va sceller son destin.

Jeudi, 13 h, TVA.

«Garderie en folie»

N’arrivant pas à retrouver un emploi, deux pères au chômage (Eddie Murphy et Jeff Garlin) décident d’ouvrir une garderie. Malgré une gestion peu conventionnelle, ils arrivent à recruter 10 enfants qui vont leur donner pas mal de fil à retordre. Mais leur succès va faire de l’ombre à l’institution huppée du quartier.

Jeudi, 17 h 25, Cinépop.

«ScientifiQ»

Yannick Bergeron invite parents et enfants à plonger au cœur de la science et la technologie. Chacun des six épisodes s’intéresse à un univers en particulier à travers des contenus stimulants et des expérimentations faciles à reproduire à la maison.

Jeudi, 18 h, MAtv.

«Trop jeune et mariée»

Entre 2000 et 2015, il y a eu près de 200 000 mariages forcés aux États-Unis. Des jeunes victimes, mariées de force à un jeune âge, témoignent de leur histoire dans ce documentaire. Elles relèvent également comment elles ont réussi à s’en sortir.

Jeudi, 20 h, Investigation.

«L’avenir nous appartient»

Parce qu’il a lui-même rêvé de devenir astronaute avant d’aller dans l’espace, David Saint-Jacques lance un plaidoyer pour les rêves comme vecteur de solutions et partage sa vision avec Émilie Perreault. L’architecte Kim Pariseau explique sa pratique orientée vers la lutte aux espaces superflus et Caroline Codsi expose son idée d’une certification de la parité dans les entreprises.

Jeudi, 21 h, Télé-Québec.