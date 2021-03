Relâche 2021

Pas mal plus ennuyeuse que celle de l’an passé... Pas de voyages, peu de sorties, pas de spectacles ni de restaurants... On reste chez soi, couvre-feu en prime!

Dans le meilleur des cas, on loue un chalet à prix d’or. Mieux, on prend un billet d’avion pour Vancouver et on part faire du ski à Whistler. On s’endure plus chez nous, sauf qu’on n’a pas forcément envie de nous recevoir dans l’ouest.

La pandémie prendrait-elle enfin congé?

Pas vraiment, on observe une baisse significative du nombre de nouveaux cas chaque jour, mais en revanche, on note une hausse des hospitalisations.

Est-ce à dire que parmi les nouveaux cas, on en retrouve dont l’état est plus grave et nécessite une hospitalisation? Si tel est le cas, ça n’a rien de rassurant.

Nous serions tentés de crier victoire devant les chiffres au compteur, mais il ne faut peut-être pas se réjouir trop vite.

Pendant la relâche, prenez mon bras!

N’importe où, n’importe quand... Au stade olympique, au palais des congrès, à la pharmacie et même à l’épicerie. Je suis prête à aller chez le vétérinaire, je suis une brave bête... Mais vaccinez-moi!

Je suis prête, j’irai de nuit s’il le faut, je n’ai jamais eu aussi hâte de recevoir une piqûre!

Les vieux en sortent heureux comme s’ils avaient gagné un trophée.

Point de presse du premier ministre?

Au programme: relâche de certaines mesures sanitaires?

On en rêve... Toutefois, je ne sais pas pour vous, mais quand je vois de grands rassemblements à la télé, le cœur me serre.

Ces jours-ci, à Paris, il faisait beau temps et les berges de la Seine furent prises d’assaut par des hordes de gens tassés les uns sur les autres. Au lieu de me faire envie, ça m’angoissait. On ne peut pas s’empêcher de penser à la maudite COVID-19.

La vie d’avant semble parfois si lointaine. La vie d’avant est en suspens depuis le 12 mars 2020.

Ce jour-là, j’ai mis ma vieille sur l’avion de Fort Lauderdale à destination de Montréal, et quelques jours plus tard, je prenais la route pour venir me mettre en quarantaine chez nous.

Depuis ce temps-là, nous sommes en relâche...