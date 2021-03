Roy le choix du peuple

Patrick Roy a gagné deux fois la coupe Stanley avec le Canadien et son chandail numéro 33 est hissé au plafond du Centre Bell. Il fait partie des légendes de l’organisation et il reste toujours bien présent dans le cœur des partisans, qui l’imaginent même comme l’entraîneur idéal pour diriger le Tricolore.

L’affection des amateurs pour Roy s’illustre encore une fois quand on consulte la population. Après le congédiement de Claude Julien, Le Journal de Montréal a mandaté le groupe Léger afin de sonder les Québécois et Québécoises sur leurs opinions concernant le CH.

Pour ce sondage, 1002 personnes ont été consultées du 26 au 28 février. De ce nombre, 521 se décrivaient comme des amateurs de hockey. Le Journal a conservé les données recueillies parmi les 521 amateurs.

À la question « qui serait la meilleure personne pour diriger le Tricolore ? », Roy l’a emporté très facilement. Le directeur général et entraîneur en chef des Remparts de Québec, dans la LHJMQ, a reçu le vote de 34 % des répondants, laissant dans la brume Bob Hartley (9 %), Dominique Ducharme (8 %) et Joël Bouchard (6 %).

Roy n’a pas commenté le récent sondage. Mais le jour même du congédiement de Julien, soit le 24 février, l’ex-gardien avait participé à une visioconférence avec les journalistes attitrés à la couverture des Remparts. La réponse qu’il avait donnée pour parler d’une hypothétique candidature serait encore bonne quelques jours plus tard.

« C’est toujours flatteur de voir son nom mentionné, je ne suis pas insensible à ça, avait répondu Roy. Les amateurs de hockey du Québec ont toujours été extraordinaires à mon endroit, c’est sûr que c’est apprécié. [...] Je vais toujours écouter. Lorsque les Sénateurs m’ont joint, j’ai écouté ce qu’on avait à me proposer et j’ai eu une entrevue avec eux. Je vais toujours écouter ce qu’on a à m’offrir. »

Ducharme : le réel favori

Selon le sondage, Ducharme vient au troisième rang pour celui qui devrait diriger le CH. L’homme de 47 ans part toutefois avec une bonne longueur d’avance. Marc Bergevin lui a accordé le poste d’entraîneur en chef sur une base intérimaire, mais le DG a aussi pris le temps de dire qu’il n’y avait aucun autre candidat à ses yeux.

Adjoint de Julien depuis la saison 2018-2019, Ducharme a fait ses classes dans la LHJMQ avec les Mooseheads de Halifax et les Voltigeurs de Drummondville. Il a gagné la coupe Memorial avec la bande à Nathan MacKinnon et Jonathan Drouin en 2013 en plus de gagner la médaille d’or avec l’équipe canadienne au championnat du monde junior de 2018.

Le parcours de gagnant de Ducharme dans les rangs juniors n’est toutefois pas aussi attrayant pour l’amateur moyen que les quatre bagues de la Coupe Stanley de Roy comme gardien. Comme entraîneur, « Casseau » a aussi une conquête de la coupe Memorial avec les Remparts en 2006 et il a gravé son nom sur le trophée Jack-Adams en 2013-2014 à sa première saison derrière le banc de l’Avalanche.

Résultats trompeurs

Il y a un monde de différence entre le choix des amateurs et la réalité. Hartley est aussi un bon exemple. Hartley, qui a remporté la coupe Stanley avec Roy comme gardien au Colorado en 2001, a un contrat jusqu’à la fin de la saison 2021-2022 avec l’Avangard d’Omsk, dans la KHL. Il a aussi mentionné plus d’une fois qu’il a l’intention de ranger son sifflet et son tableau à la fin de cette entente. Des données importantes qui échappaient aux répondants.

Le français

L’importance du français pour l’entraîneur en chef du Canadien demeure une priorité pour 77 % des amateurs de hockey. Chez les 65 ans et plus, c’est encore plus frappant alors que 90 % des répondants ont dit que l’entraîneur doit parler français.

Meilleure personne pour diriger le Canadien

Patrick Roy: 34 %

Bob Hartley: 9 %

Dominique Ducharme: 8 %

Joël Bouchard: 6 %

Gerard Gallant: 6 %

Guy Boucher: 5 %

Benoit Groulx: 2 %

Alain Nasreddine: 1 %

André Tourigny: 1 %

Aucune de ces personnes: 3 %

Ne sait pas: 26 %

Quel est votre joueur préféré chez le Canadien ?

Gallagher devant Price

Photo Ben Pelosse

Brendan Gallagher a gagné le concours de popularité. Le petit numéro 11 a devancé de justesse Carey Price à la question du joueur favori dans le sondage du groupe Léger.

Brendan Gallagher: 17 %

Carey Price: 15 %

Nick Suzuki: 11 %

Phillip Danault: 5 %

Jonathan Drouin: 5 %

Shea Weber: 5 %

Jesperi Kotkaniemi: 3 %

Josh Anderson: 3 %

Tyler Toffoli: 3 %

Alexander Romanov: 2 %

Jeff Petry: 1 %

Paul Byron: 1 %

Tomas Tatar: 1 %

Jake Allen: 1 %

Corey Perry: 1 %

Joel Edmundson: 1 %

Je n’ai pas de joueur préféré: 22 %

Ne sait pas: 3 %

L’espoir s’éteint

Après 10 matchs, le Canadien avait un dossier de 7-1-2. Plusieurs rêvaient à un long parcours en séries éliminatoires. Mais l’espoir a pris place à la désillusion au cours des dernières semaines. On se demande maintenant si le CH participera aux séries.

Le Canadien participera-t-il aux séries ?

Oui: 45 %

Non: 42 %

Ne sait pas: 13 %

Le Canadien gagnera-t-il la coupe Stanley cette année ?

Oui: 7 %

Non: 80 %

Ne sait pas: 13 %

Souhaitez-vous le congédiement de Marc Bergevin ?

Photo d'archives

Oui: 36 %

Non: 36 %

Ne sait pas: 28 %

Approuvez-vous le congédiement de Claude Julien ?

Photo d'archives

En accord: 50 %

En désaccord: 24 %

Ne sait pas: 26 %

Approuvez-vous le choix de Dominique Ducharme comme entraîneur en chef par intérim ?

Photo d'archives

En accord: 50 %

En désaccord: 15 %

Ne sait pas: 35 %

Méthodologie : Un sondage web a été réalisé auprès de 1002 Québécois(es) pouvant s’exprimer en français ou en anglais. Les données ont été collectées du 26 au 28 février 2021. Il n’est pas possible de calculer une marge d’erreur sur un échantillon tiré d’un panel, mais à titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1002 répondants est de + 3,1 %, et ce, 19 fois sur 20.