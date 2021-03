Un enfant atteint par balle à Kuujjuaq

La Sûreté du Québec enquête sur les circonstances entourant la blessure par balle d’un enfant, mardi, à Kuujjuaq, dans le Nord-du-Québec.

C’est vers 15 h 30 que le Corps de police régional Kativik a été avisé qu’un enfant, dont l’âge n’a pas été précisé, avait été blessé par un projectile, a fait savoir la sergente Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

L’enfant a été transporté en centre hospitalier et on ne craindrait pas pour sa vie, a-t-elle ajouté sans donner plus de détails.

Afin de déterminer les causes et les circonstances de cet évènement, l’enquête a été confiée à la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ.