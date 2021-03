ROBITAILLE, Jules



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 février 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jules Robitaille, époux de feu dame Pauline Dinel et feu dame Françoise Gignac. Il était le fils de feu dame Marie-Louise Verret et feu monsieur Joseph Robitaille.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Robert Powell), Linda (Langis Gagnon), Lorraine et Patrick (Lucie Chénard); ses petits-enfants: Vicky, Dave (Michèle Morin), Marc-Antoine (Catherine Roman), Maude, Mathieu et Audrey (Léandre Tanguay); son arrière-petite-fille Rose Gagnon; ses beaux-frères et belles-sœurs: Irène Martin (feu Gaston Dinel), Laurent Dinel, Raynald Métivier (feu Huguette Dinel), Germaine Rochette (feu Jacques Dinel), Barbara Gignac et Claudette Bouffard; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et nombreux ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gisèle (Leo-Paul), Jean-Paul (Yolande), Jean-Claude (Laurette Tensdell), Françoise (Lucien Garneau), Jacqueline (feu Albert Sioui), Gaston (Hélène Bédard), Louisette (Paul-Henri) et Réjeanne (Raymond St-Pierre). La famille désire remercier le personnel de la résidence Charles-Renaud pour leur humanisme, leur attitude bienveillante, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc), H1N 1C1, Sans frais au: 1 888 768 6669, par internet: https://poumonquebec.ca/faire-un-don/. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.