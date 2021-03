DE LA BRUÈRE, Hélène



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 19 février 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Hélène de La Bruère, épouse de monsieur Lucien Drolet, fille de feu dame Françoise Faguy et de feu monsieur Labroquerie Boucher de La Bruère. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: John Bigalke (Caroline Lyonnais), Steven Bigalke (Mylène Germain); ses petites-filles: Éléna Bigalke et Sophia Bigalke; ses frères et sœurs: feu Pierre (feu Céline Denault), feu Louise (feu Hugo Janzen), Lucie (Garry Toth), Jean (Anne Wagner). Elle laisse également un nombre important de tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, ainsi que de nombreux ami(e)s, sans oublier son chien adoré Pompon.L'inhumation des cendres suivra immédiatement cette cérémonie et se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont avec les mêmes personnes. Hélène tient à remercier le personnel de l'IUCPQ pour les excellents services reçus au cours de ses nombreux séjours depuis 2018. Une mention toute spéciale va au Dr Massimo Conti, son chirurgien qui a largement contribué à prolonger sa vie malgré un diagnostic de cancer incurable de la plèvre du poumon (mésothélium) en janvier 2018. Elle remercie également tout le personnel du département de la chirurgie thoracique, ainsi que le personnel du CLSC Ste-Foy, Sillery-Cap-Rouge pour les soins prodigués à domicile pendant ces trois années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, pneumologie Alphonse L'Espérance, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, 418-656-4999. Elle a été confiée à la Coopérative funéraire des Deux Rives, Centre funéraire du Plateau.