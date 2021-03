HARVEY, Denise Poirier



À la Résidence Côté Jardins, le 18 février 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Denise Poirier, fille de feu Maria Bourdages et de feu Arthur Poirier, épouse de feu monsieur Marcel Harvey. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain (Josée Lajeunesse), Denis (Manon Laberge) et Sandra; ses petits-enfants : Alexandra (J-P Grondin), William, Karina (Élise Sénécal), Sophie, Julien (Fabienne Nadeau), Léana (Gabriel Paquette) et Émile. Elle était la sœur de feu Roger (feu Fernande Lamy); la belle-sœur de (famille Harvey): feu Hugues (feu Gracia), feu Ghislain (feu Cécile), feu Doris (feu Camille), feu Lorraine (Michel), feu Huguette (feu Raymond), feu Gaétanne, Lise et Michel. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Côté Jardins (4e étage côté Château) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.