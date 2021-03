Lowe’s Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada (470 magasins corporatifs et affiliés) cherche à embaucher près de 2000 associés(es) à temps plein et à temps partiel au Québec en vue de la saison la plus achalandée du secteur de la rénovation. Les postes à pourvoir (permanents et saisonniers) vont des rôles de commis à la réception et d’associé(e) aux ventes à ceux de gestionnaire, en passant par des rôles de soutien administratif et de marchandisage. Les magasins corporatifs RONA et Réno-Dépôt de Québec cherchent à pourvoir plus de 140 postes, à temps plein et à temps partiel, dans le contexte de leur campagne d’embauche printanière. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne sur lowescanadaembauche.ca/ ou se présenter au magasin de leur choix les 12 et 13 mars, entre 9 h et 17 h.

Travaux majeurs au golf de Sainte-Marie

Daniel Drouin, président du club de golf Sainte-Marie (Beauce), m’annonce un important plan d’investissement en vue de moderniser les installations du club qui fêtera ses 60 ans en 2022. La première phase du plan vise deux objectifs : la rénovation et la mise aux normes du pavillon principal, construit au cours des années 1970 et 1980 ; ensuite, l’ajout d’une grande terrasse couverte (photo) qui permettra d’offrir un agréable et vaste espace extérieur. Les travaux, de l’ordre de 950 000 $, seront échelonnés sur trois ans, dont plus de la moitié sera réalisée en 2021. Pour soutenir ce projet, une campagne de financement, sous la présidence d’honneur de la famille Matthey de Sainte-Marie, est amorcée auprès des membres, des partenaires et le milieu des affaires en général, avec comme objectif d’amasser 250 000 $. D’autres travaux d’amélioration sont prévus et seront réalisés progressivement d’ici 2024.

Pas avant 2022

Les organisateurs du Festival Rétro de Joly m’annoncent, à regret, le report pour une 2e fois de la 21e présentation de l’événement. Devant l’incertitude concernant les mesures (distanciation physique et autres) qui seront en vigueur concernant les grands rassemblements durant l’été prochain, l’équipe du Festival ne pouvait pas se permettre de tenir le Festival (pendant 3 jours) avec seulement quelques milliers de spectateurs, question de rentabilité. Le Festival est donc reporté aux 29, 30 et 31 juillet 2022 avec la programmation 2020-2021 (qui demeurera la même) avec Guylaine Tanguay, Yvan Pedneault, Étienne Drapeau, Kim Richardson et tous les autres prévus initialement. Les détenteurs de droits d’entrée pour les VR et roulottes sont invités à les conserver. Ceux-ci demeureront valides pour le Festival 2022. festivalretrodejoly.com/.

En souvenir

Le 4 mars 1971. C’est la tempête du siècle. Accompagnée de vents de 110 km/h, la tempête laisse quelque 44 cm de neige sur Québec en 24 heures. Pendant au moins deux jours, dans certains cas pendant une semaine, les écoles, magasins, usines et journaux ont dû cesser leurs activités. La tempête fait 2 morts à Québec. La photo, prise le 5 mars 1971, illustre l’intersection des rues Saint-Joseph Est et Saint-Dominique (magasin Assh), dans le quartier Saint-Roch, au lendemain de la tempête.

Anniversaires

Serge Fiori (photo), chanteur et compositeur (Harmonium), 69 ans... Hugo Langlois, animateur radio (Énergie Québec), 43 ans... Anne-Catherine Lebeau, comédienne, 44 ans... Manon Lussier, comédienne, 54 ans... François Fillon, ex-premier ministre de la France, 67 ans... Paolo Noël, chanteur et comédien, 92 ans...

Disparus

Le 4 mars 2020 : Javier Pérez de Cuéllar (photo), 100 ans, 5e secrétaire général de l’Organisation des Nations unies de 1982 à 1991... 2019 : Ted Lindsay, 93 ans, ailier gauche qui a joué 17 saisons dans la LNH dont 13 à Detroit où il a remporté quatre fois la Coupe Stanley... 2019 : Luke Perry, 52 ans, acteur américain (Dylan McKay dans la série culte Beverly Hills, 90201... 2019 : King Kong Bundy, 61 ans, lutteur américain de la WWE... 2016 : Michel Crète, 73 ans, président et chef de la direction de Loto-Québec de 1991 à 2002... 2016 : Pat Conroy, 70 ans, écrivain américain... 2015 : Ray Hatton, 83 ans, éducateur anglais, auteur, et coureur de longue distance... 2010 : André Bouchard, 64 ans, éminent biologiste... 2009 : Yvon Cormier, 70 ans, lutteur connu sous le nom de The Beast... 2004 : Claude Nougaro, 74 ans, auteur-compositeur-interprète français... 1994 : John Candy, 43 ans, acteur et comédien canadien.