SYLVESTRE, Paul



Au CHUL, le 21 février 2021, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédé monsieur Paul Sylvestre, époux de feu madame Madeleine Lévesque, fils de feu madame Marie-Aimée Poirier et de feu monsieur Ernest Sylvestre. Il demeurait à Québec.Les membres de la famille pourront se réunir à partir de 10h30. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Parc Commémoratif La Souvenance. Il laisse dans le deuil son fils Michel (Jocelyne Dumas); ses petits-enfants: Ann Shun (Mickael Knobel) et Sophie Li; sa soeur Suzanne (feu Yvon Marquis et Jean-Charles Lechasseur); cousins cousines, plusieurs neveux et nièces, ainsi que tous les membres des familles Sylvestre et Lévesque. Il était aussi le frère de feu Jacques Sylvestre (père dominicain) et feu Pierre Sylvestre (feu Pauline Marquis). Remerciements à tout le personnel et médecins du département de Gériatrie du CHUL pour les bons soins offerts à mon père durant son séjour ainsi que le personnel de l'unité des soins du Manoir Archer. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Collaboration Santé Internationale, www.csiquebec.org .