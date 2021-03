GARIÉPY, Monique Vézina



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 17 février 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Monique Vézina, épouse de feu monsieur Rolland Gariépy, fille de feu madame Florida St-Jean et de feu monsieur Adélard Vézina. Elle demeurait à Québec.La famille immédiate recevra les condoléances lede 11h à 13h, au. L'inhumation aura lieu ensuite au cimetière St-Charles.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Michel de Ladurantaye), Serge (Cécile St-Hilaire) et Michel (Sylvie Pelchat); ses petits-enfants: Yannick (Julie), Sylvain, Célia et Paméla (Mathieu); ses arrière-petits-fils: Emile et Maxence. Elle était la soeur de: feu Véronique (feu Paul Drolet), feu Roger (feu Marie-Jeanne Canac-Marquis), feu Madeleine (feu Normand Sirois) et feu Léo (feu Jeannine Jolin). Elle était la belle-soeur de: feu Marcel Gariépy, Pierrette Gariépy (feu Roland Jobin), feu Raymond Gariépy (feu Yolande Tessier) et Maurice Gariépy (Louisette Beaubien). Elle laisse également dans le deuil des cousins, cousines, neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel des petits soins du Manoir Duberger, celui du Centre d'hébergement du Fargy ainsi que le soutien du mentorat CEVQ pour les bons soins prodigués et leur dévouement auprès de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca.