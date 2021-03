LABADIE, Sylvio



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin Beauport, le 24 février 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Sylvio Labadie, époux de dame Louise Desnoyers. Il était le fils de feu dame Yvonne Bergeron et feu monsieur François Labadie. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise; ses enfants: Yvon (Claire Ouellet), Manon (Normand Cayen), Caroline (Daniel Lafond); ses petits-fils: Jean-Philippe Labadie (Patricia Roy), Marc-Antoine Cayen, Francis Lafond (Sarah Béchard), Jean-Michel Cayen (Rosalie Audet), Étienne Lafond (Clara Drolet) et ses arrière-petites-filles: Laurence et Évelyne Labadie; de même que ses belles-sœurs de la famille Desnoyers: dame Marie-Berthe et dame Liliane Andrews (feu Alfred); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est parti rejoindre ses frères et sœurs décédés: le Père Paul-Émile Labadie, Georges, Rose-Anna, Rose-Aimée, Rita, Laurent, Yolande, Blandine; ainsi que ses nombreux beaux-frères et belles-sœurs.