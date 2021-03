BOISVERT, Patrice



Au centre d'hébergement de Charlesbourg, le 24 février 2021, à l'âge de 50 ans, est décédé monsieur Patrice Boisvert, un vrai héros, conjoint de dame Martine Beaulé et fils de feu dame Denise Gadoury et de feu Roger Boisvert. Il a été confié à lapour crémation.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Martine; sa fille Joanie Boisvert (Jimmy Montambault), son fils Joey Boisvert (Julianne Fortin); sa sœur Manon Boisvert (Serge Tremblay); sa belle-famille: Colette Dion (feu André Chassé), Eric Beaulé, Yvon Beaulé (Suzanne Guindon); sa filleule Mélanie Tremblay, son neveu Mathieu Tremblay (Mélissa Pelletier); la maman de Joanie (feu Nancy Biedron), la maman de Joey, Julie Rochette (Éric Vachon- Hébert); ainsi que des amis précieux de longue date: Pablo Girard, Julie Roy (Nicolas Julien), Maude Thivierge (Olivier Leblanc), Jean Arsenault (Isabelle Blouin), Réal Dion (Valérie Letellier), Vicky Légaré, cousins, cousines et de nombreux amis. Sincères remerciements à la clientèle du Salon de Coiffure Métamorphose pour tout le soutien, les bons mots et l'éternelle compréhension face l'absence prolongée de Martine lui permettant d'accompagner ainsi l'homme de sa vie dans cette difficile épreuve. Nous tenons à remercier également le Dr David Fortin, Marie-Andrée Roy, Mélissa Gauthier ainsi que tous les membres du personnel de l'aile 6-A du Centre Hospitalier de l'Université de Sherbrooke, sans oublier toute l'équipe du Centre d'Hébergement de Charlesbourg ainsi que l'équipe des soins palliatifs du CLSC Beauport pour tous les bons soins prodigués à notre domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au centre de recherche du CHUS, 3001, 12E Avenue Nord, Sherbrooke (Qc) J1N 5N4, Site internet : https://www.crchus.ca