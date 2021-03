SAVARD, Bruno



À Québec, le 27 février 2021, à l'âge de 92 ans, après avoir contracté le coronavirus, est décédé Bruno Savard, époux de madame Denyse Pageau, fils de feu monsieur Gérard Savard et de feu madame Claire-Hilda Lirette. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denyse; ses enfants: Christian (Anne-Marie Carpentier), Pierre (Lucie Bégin) et Mireille (Sylvain Dufour); ses petits-enfants: Philippe et Florence, Kristell, Marie et François, Julien et Maxime; ses sœurs: Colette (feu Claude Bégin), Réjane (feu Paul Caron); ses beaux-frères et belles-sœurs: Hélène (feu François Aujolat), Marcel (Laurette Sioui), Ghislaine (Pierre Chouinard) et Ginette (Jean Lamontagne). Il était le frère de feu Donat (Yolande Boutet) et feu Benoît (Gisèle Bolduc). Il était le beau-frère de feu Colette Pageau (Gaétan Cantin). Il laisse également dans le deuil six arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre entre autres sa sœur Denise (Marcel Drolet) et son beau-frère Jean-Pierre Pageau (Josette Chalifour). La famille désire remercier tout le personnel soignant du CHSLD Côté-Jardins et du Centre de convalescence Le Concorde pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, ch. de la Canardière J-9000, Québec (Québec) G1J 2G3, Tél. (418) 663-5155, site Web : https://fondationcervo.com/