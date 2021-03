GOLDMAN, Paula Perry



Chère maman, chère grand-maman, chère arrière-grand-maman, tu t'es envolée, te voilà soulagée de tes souffrances. Ton courage et ta résilience ont marqué l'existence de tous ceux que tu as chéris, les souvenirs de toi nous apporteront la sérénité.C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Paula Perry-Goldman à Québec, le 24 février 2021, à l'âge de 100 ans et 11 mois. Épouse de feu monsieur Pamphile Laroche en premières (1res) noces, de feu monsieur Leroy Goldman en deuxièmes (2es) noces, fille de feu monsieur Herménégilde Perry et de feu dame Desneiges Côté. Elle était native de Sayabec en Gaspésie et demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lisette Laroche, Monique LaRoche (Gérard Bélanger), Bob Laroche (Diane Bédard), Gaétane Grenier (feu Jean-Paul Grenier), feu Serge Laroche, Diane Laroche (feu Yves Turcotte), Rachelle-Josée Laporte, Lucie Laroche (Rolland Letarte), Lyne Laroche (Michel Lepage), Réjean Laroche (Liette Lacasse) (feu Rachel Fournier) et Marie Laroche (Richard Thibault); ses petits-enfants: Nathalie Bélanger, Donald Bélanger, Nicolas Bélanger, Pascale Grenier, Marie-France Grenier, Isabelle Laroche, Dominique Laroche, Valérie Laroche, Olivier Ringuet, Marisol Ringuet, Éric Laporte, Pascal Laporte, Sonia Laroche, feu Simon Laroche, Philippe Laroche, Guillaume Laroche, Michaële MacDonald, Patricia Roy et Jean-François Roy, plus de vingt (20) arrière-petits-enfants et de nombreux neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel soignant de la Résidence Côté Jardins de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée par toute l'équipe du 3e côté Montagne pour son écoute et son dévouement. Merci également au Centre de convalescence Le Concorde pour leur humanisme et leur attitude bienveillante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du cœur et de l'AVC au 1434, Sainte-Catherine Ouest #500, Montréal, Québec H3G 1R4, Téléphone: 514 871-1551. Veuillez noter que vos dons à la Fondation seront triplés pour aider la recherche…Elle a été confiée à la