BOUCHARD, Sylvain



À l’Hôpital de La Malbaie, le 24 février, à l’âge de 59 ans et 9 mois, est décédé monsieur Sylvain Bouchard, fils de feu monsieur Georges Bouchard et de Réjeane. Il demeurait à St-Irénée.L’inhumation se fera au cimetière de St-Irénée à une date ultérieure. Monsieur Bouchard laisse dans le deuil sa mère: Réjeane (feu Georges Bouchard); son frère: Benoit (Lyse Doucet); ses filleules: Laura (Jean-Philippe Girard) et Annie-Pier; sa nièce: Bianca (Maxime Lemay); ses petits-neveux: Elliot, Philippe, Thomas et Antoine; sa grande amie: Colette Pilote et ses enfants Vivianne et Sébastien; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines autres parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital de La Malbaie. Les formulaires seront disponibles sur le site ou au salon. La direction a été confiée à la