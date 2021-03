LESSARD, Paul-Eugène



À l'Hôpital Général de Québec, le 27 février 2021, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Paul-Eugène Lessard, époux en premières noces de feu dame Bernadette Paré et en secondes noces de feu dame Jeannine Bilodeau. Il demeurait à Québec et autrefois de St-Frédéric.Il laisse dans le deuil ses enfants : Paulin (Josée Nadeau), Lise, Odette (Réal Larivière), Dany (Jhonis Pérez) et Emilie (Patrice Dionne); ses 12 petits-enfants : Frédéric, Valérie (Jean-Marc Voyer), Isabelle (Guillaume Coulombe), Julie (Jordin Brown), Marie-Aude (Marc Tremblay), Bernard, Elise (Dominic Caron), Katrina (Fernando Serboncini), Nicolas (Magali Bano), Sébastien, Anik et Hugo (Marie-Ève St-Germain); ainsi que ses 13 arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Maurice (Aline Laflamme), feu Claude (Marguerite Plante), feu Raymond (Françoise Plourde), Marcel, Guy, feu Yolande, Madeleine et Pierrette; beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paré : feu Montcalm (feu Jeanne-D'Arc Faucher), Suzanne (feu Liboire Lessard), Solange (Laurent Mercier), feu Gervais (Annette Guay), Noëlla (feu Jean-Guy Bolduc), Céline (Gérard Clément), Daniel (feu Lise Vachon), Catherine (Marius Lessard) et Pierre Perron (Luce Martineau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de l'Hôpital Général qui lui a prodigué de bons soins pendant son séjour.