ROY, Jean-Louis



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 20 février 2021, à l'âge de 88 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Louis Roy, époux de madame Gisèle Bernier, fils de feu madame Alzilda Bérubé et de feu monsieur Alfred Roy. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Lyne (PierreWrobel), Sylvie (Réjean Lachance), Richard (Maryse Pelchat), Chantal (Richard Ouellet; ses petits-enfants: Frédérick, Jennifer, Marie-Christine, Jean-Philippe, Geneviève, Olivier; ainsi que ses arrière-petits-enfants; sa soeur Jacqueline (feu Robert Létourneau); ses beaux-frères et belles-soeurs (famille Bernier): Françoise (feu Guy Beaulieu), Gaston (Patricia Dumas), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que celui du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie.