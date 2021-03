FISET, Marie-Berthe



À Québec, le 14 février 2021, à l'âge de 79 ans est décédée dame Marie-Berthe Fiset, épouse de feu M. Roméo Thivièrge. Née à Donnacona, le 1er juillet 1941, elle était la fille de feu M. Edgar Fiset et de feu dame Marie-Eva Labrie. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa nièce Line Marcotte et son neveu Guy Fiset, ainsi que sa petite-nièce Belle. Elle est partie rejoindre sa sœur Micheline (feu René Marcotte) et son frère Jean. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des Jardins du Haut St-Laurent pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués à Mme Fiset. Les funérailles sous la direction de