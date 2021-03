ROY, Jean-Guy



À l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec, le 24 février 2021, à l'âge de 83 ans est décédé, entouré des siens, monsieur Jean-Guy Roy, époux de madame Noëlla Lapierre, fils de feu Madame Bella Leblond et de feu Monsieur Camille Roy. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Noëlla, il laisse dans le deuil ses enfants: Annie (Christophe Bernasconi), Nicolas (Marie-Chantale Thibeault), Martin-Pierre (Vanhue Truong) et Jean-Philippe (Valérie Langelier); ses petits-enfants: Sophia, Audrey, William, Antonin, Lucas, Laurie-Mae, Catherine, Charles, Anna et Simon; ses sœurs: feu Yvette, feu Andrée (Yvon Rondeau), Jeannine, Monique (Hans Knutti), feu Denise (Jean Huot) et Anne-Marie; ses belles-sœurs: Marie-Paule, Rita et Georgette; ses filleuls: Jean Knutti et Christian Bernard, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel soignant de l'hôpital Saint-Sacrement pour leur attention et leur bienveillance.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille immédiate au cimetière Saint-Michel de Sherbrooke. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des Grands-Parents de Sainte-Foy au 3180 rue D'Amours, Québec, Québec téléphone: 418 658-8484 Site web: www.maisongpsf.ca oe à la Société Parkinson - Région de Québec 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, Québec téléphone: 418 527-0075 Courriel: information@prqca.ca Site web: www.prqca.ca. Il a été confié à la