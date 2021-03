BEAUDOIN, Émérienne Dion



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 24 février 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Émérienne Dion, épouse de feu Félix Beaudoin et fille de feu Octave Dion et de feu Béatrice Marceau. Elle demeurait à Honfleur.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : André (Rita Lacasse), feu Gaétan, Rosanne (Martin Lachance), Hélène, René, Lucie (Neilson Fournier) et Luc; ses petits-enfants : Josianne Beaudoin (Éric Langlois), Nathan Beaudoin, Jean-Michel Beaudoin (Laurie Dickner Ouellet), Véronique Beaudoin, feu Byanka Beaudoin, Patrick Lachance (Meyranie Giroux), Chantal Lachance (Jean-Philippe Ruel), David Boutin (Rachel Prévost), Éric Boutin (Cyndy Breton), Samuel Boutin (Mylène Roy), Mégan Brunelle, Joannie Lacasse (Alexandre Gagné), Mathieu Lacasse, Steven Beaudoin (Karine Côté), Andrew Beaudoin (Jade Boivin), Kaven Beaudoin (Roxanne Cyr) et ses 13 arrière-petits-enfants ainsi que son cher compagnon feu Adrien Dion et toute sa grande famille. Elle était la sœur de : feu Égide (Hortense Paré) et feu Rodrigue (feu Gisèle Roy, Élaine Hudon). De la famille Beaudoin, elle était la belle-sœur de : feu Antonin (Louisette Gravel), feu Roger (feu Normande Vallières), feu Émilien (Émilienne Lacasse), Laure-Ange (feu Émilien Gagnon) et Magella (Françoise Marceau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et bénévoles du CHSLD de Saint-Anselme ainsi que le Dre Anne Laliberté et le Dr Louis Tanguay pour les bons soins prodigués à madame Dion. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse 80, boulevard Bégin Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Site internet www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/au- rayon-despoir-inc/La direction des funérailles a été confiée à la