THÉBERGE, Monique Labrecque



À l'Hôpital de Montmagny, le 1er mars 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Monique Labrecque, épouse de M. Victor Théberge et fille de feu Paul Labrecque et de feu Marie Gagné. Elle demeurait à Montmagny.Outre son époux Victor, elle laisse dans le deuil son fils Daniel (sa conjointe Valérie Bouffard) ainsi que ses deux petits-enfants qu'elle chérissait Charles et Mathilde. Elle était la sœur de : feu Marcel (feu Carmen Couture), Jules (Raymonde Vermette), Madeleine (feu Ronald Therrien) et Pierre (Huguette Côté); de la famille Théberge, elle était la belle-sœur de : Léandre (Jeanne D'Arc Carbonneau), Rosaire (Marie-Claire Leblond), Jeannine, Paul-Henri (Andrée Racine), Lucien, Lisette et Georges (Christianne Martineau). Elle laisse également dans le deuil ses deux filleuls Steve Rossignol et Jean-François Labrecque, ses neveux et nièces ainsi que cousins, cousines et amis. La famille désire remercier le Dr Doiron ainsi que le département de gériatrie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny,www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/.