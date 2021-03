BOUTET, Françoise



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 février 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Françoise Boutet, épouse de monsieur Jean-Guy Sirois, fille de feu Léopold Boutet et de feu Marie-Jeanne Goupil. Elle demeurait à Québec.de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Guy; ses deux filles adorées: Sylvie (Daniel Garneau), Annie (Jean-François Ratté) et leur père Marc Laflamme (Lucette Gaudreault); ses deux amours de petites-filles: Allison et Méghan; les enfants de son époux: Jean, Éric et Anne; les petits-enfants de celui-ci: Jimmy, Camille et Nicolas; ses frères et soeurs: feu Jeannine (feu Claude Bédard), feu Jean-Paul (Josette Morin), feu André (Nicole Émond), feu Raymonde (feu René Chabot), Lyse (Marcel Veilleux), Michel (Monette Lapierre), Pierre et Claude (Louise Savard); son amie France Bureau, ainsi que ses neveux, nièces, beaux-frères et belles sœurs de la famille Sirois et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294 ou à la Société canadienne de la sclérose en plaques (division Québec), 1450, rue City Councillors, Bureau 790, Montréal (Québec) H3A 2E6, tél.: 1-514-849-7591