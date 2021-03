CARON, André



À Québec, le 21 février 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé M. André Caron. Né le 5 avril 1949 à Pohénégamook, il était le fils de feu Dame Germaine Lebel et de feu M. Raoul Caron.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Eve (Jean-Sébastien Larivière) et Régis; ses petits-enfants: Victoria Larivière et Abygaëlle Caron; ses frères et sa soeur: Richard (Myrtha St-Pierre), Diane (Normand Cloutier) et Jocelyn; la mère de ses enfants Mme Aline Nadeau et sa famille ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à Isabelle pour ses bons soins dans la dernière année ainsi qu'au personnel de l'Hôpital St-François D'Assise et des Jardins Lebourgneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél.: 418 527-4294, Site: www.societealzheimerdequebec.com.