SIMARD, Maureen Burke



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 7 février 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Maureen Burke, épouse de monsieur Yvon Simard, fille de feu madame Graziella Laflamme et de feu monsieur Patrick Burke. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil outre son époux Yvon; ses filleuls: Christian Boivin et William Landry; ses frères et sœurs: feu Ann (feu Jean-Paul Moisan), feu John (feu Jeannine Cloutier), feu Thérèse (feu Jean-Claude Fournel), feu Louise (feu Raymond Potvin), feu Patricia et feu Mary (feu Patrick Plamondon); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Marguerite (Marc-André Labrie), feu André (Pierrette Laroche), feu Marie-Alice, Yolande (Albert Boivin), feu Albert (Claudette Plante), Jeannine (feu Jacques Gauthier), Micheline (feu Gérard Boivin), Francine (feu Paul-Émile Ruel) et Daniel (Line Laflamme); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 7e étage de l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, Site web : www.rein.ca/quebec