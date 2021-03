CÔTÉ, Willie



Au Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis, le 5 février 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Willie Côté, époux de feu madame Lilianne Noël, fils de feu monsieur Malcom Côté et de feu madame Yvonne Cantin. Il laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Renée Marcoux), Lynne (André Bouillon), Suzanne (Michel Pouliot) et Manon (André Lemieux); ses petits-enfants: Marie-Anne, Michèle (François Gilles), Christian, Charles, Christophe, Gabriel (Karine), Marie-Michèle (Étienne), Matthieu (Sara) et ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Jeannine (Roland Bourassa), feu Gaston (Mireille Perron), Denise (feu Marcel Lévesque), Lise (feu André Perron, René Baribault), Patricia (feu Yvon Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Noël: feu Lorraine (Roger Morasse), feu Colombe (feu Josaphat Duhaime) et Solange; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du 4e étage du Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis pour leur professionnalisme et leur grande générosité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis. https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation.