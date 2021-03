CARRIER, Jeanne



À la Résidence Charles Couillard de St-Charles-de-Bellechasse, le 14 février 2021, à l'âge de 96 ans et 2 mois, est décédée madame Jeanne Carrier, épouse de feu monsieur Paul-Émile Corriveau, fille de feu monsieur Joseph Carrier et feu madame Régina Therrien. Elle demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. Elle laisse dans le deuil sa fille d'adoption : Linda Carrier (Philip Levesque); ses petits-enfants : Alexandre Nadeau (Mélanie Potvin), Frédéric Nadeau (Monika Basak); ses arrière-petits-enfants : Justin Nadeau, Gaelle Nadeau, Kalyanne Nadeau; ses frères : Paul Carrier, Jean Carrier; ses belles-sœurs : Jeannine Gosselin, Lisette Rancourt, Colette Boulet (feu Émile Carrier); neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Merci au personnel de la Résidence Charles Couillard pour leur dévouement et bons soins prodigués à son égard.. La direction des funérailles a été confiée à la