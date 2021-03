CÔTÉ, Serge



Dans la nuit du 25 février 2021, à l'âge de 70 ans et 11 mois, à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, Serge, amoureux, papa, papi, frère, ami, notre guerrier silencieux, notre pilier nous a quittés.Les cendres iront reposer ultérieurement aux Jardins Québec à Saint-Augustin-de-Desmaures. Il laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse Micheline, ses trois préférées : Catherine (Philippe), Isabelle (Dany) et Martine (Denis); ses petits-enfants adorés :Jérémy (Harianne), Laurence (Miguel), Olivier, Justine, Rafaël, Emrick, Anthony et Alexanne ; ses frères : feu Joseph-Aimé, feu Elias (Christiane), Camille (Lise), Christian (Margo), Michel (Myrtha) et Antoine; sa belle-famille : Gustave (feu Noëline), Geneviève (Léo), Monique (Idola son grand chum), Gaétan (Lorraine), feu André (Manon) et Harold (Lynda) ; ses filleuls : Nathalie, Sonny et Anthony ainsi que plusieurs ami(e)s et collègues de travail ; Un merci spécial à la Docteure Geneviève Dion de l'I.U.C.P.Q. pour son écoute et ses bons soins.