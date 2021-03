BELZILE, Bérengère Lavoie



Au Centre Paul-Gilbert de Lévis, le 16 février 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Bérengère Lavoie, épouse de monsieur Joseph-Marie Belzile, fille de feu Arsène Lavoie et de feu Germaine Parent. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald et elle était native de Saint-Simon-de-Rimouski. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne, Pierre-Paul (Céline Desjardins), Sylvie ( Éric Bérubé) et Lyse (André Fitzback); ses petits-enfants : Valérie Royer, Caroline Belzile (Marc-André Leblanc), Julie Belzile (Maxime Davidson), Francesca Bérubé (Sébastien Riel), Philippe Bérubé (Marie-Pier Houle) et Marc-Antoine Laurin; ses arrière-petits-enfants : Alexe, Maella, Olivia, Ève, Benjamin, Hugo, Rémi, Jeanne et Zack; sa sœur, Lise (feu Normand Dubé); ses belles-sœurs : Élisa Devost (feu Paul-Émile Lavoie), Jeanne-Mance Desjardins (feu Albert Lavoie), Micheline Henri (feu Gérard Lavoie) et Marie-Paule Desrosiers (feu Gilles Lavoie); ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Un merci tout spécial aux préposés de l'unité Belvédère du Centre Paul-Gilbert pour les bons soins ainsi qu'à Annie Toutant travailleuse social et Dre A. Girard. Compenser l'envoi de fleurs par un don à Diabète Québec (https://www.diabete.qc.ca/fr/) ou à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).