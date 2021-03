CARBONNEAU, Gabrielle Gagné



Au CHSLD de Saint-Hénédine, le 10 février 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé Mme Gabrielle Gagné, épouse de feu M. Louis-Georges Carbonneau. Elle demeurait à Sainte-Marguerite.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean, feu Denis, Carole (Bertrand Vallières), René (Louise Bélanger) et Eric (Sandra Lachance); ses petits-enfants: Normand, Denis, David et Christine Vachon, Lily-Rose et Amélia Carbonneau, Thierry, Clara et Rémi Carbonneau; ses arrière-petit-fils: Kyle et James Vachon. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Georges (Bertha Carrier), Hélène (Émilien Laverdière), Irène (Armand Roy), Lucienne (Gaudias Audet) et Adrienne (Augustin Labrecque); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs: Arthur, Yvonne (Amédée Marcoux), Rosario (Marie-Laure Dumont), Rose-Irène (Albert Boutin), Irenée (Georgette Roy) et Lucille (Henri-Louis Marcoux). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie particulièrement le personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement envers notre mère. Dons: Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus: Fabrique de Sainte-Marguerite: https://smdj.ca/financement-cva