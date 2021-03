BOULANGER, Mathieu



À Lévis, le 22 février 2021, à l'âge de 26 ans et 8 mois, est décédé monsieur Mathieu Boulanger, fils de madame Caroline Foley et de monsieur Marco Boulanger. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses parents: Caroline Foley (Stéphane Demers) et Marco Boulanger (Bianca Bouchard-Roy); ses frères et ses sœurs : Vincent Boulanger (Élisabeth Alain), Gabrielle Boulanger (Samuel Vaudrin-Laflamme), Marc-Olivier Boulanger et Maryka Boulanger; ses frères et sa sœur par alliance : Jean-Philippe Demers (Laurianne Cloutier), Olivier Demers et Laurence Demers; ses grands-parents maternels et paternels: Céline Chrétien (feu John Foley), Jacques Boulanger (Céline Richard) et Gaétane R. Boulanger; ses oncles et ses tantes: Danny Foley, Steve Foley, Mike Foley (Élisabeth Jean), Julie Foley, Lynda Boulanger (Sylvain Dagenais) et Vicky Richard-Boulanger; ses cousins et cousines: Christine, Lisanne, Léa, Marie-Ève (Samuel), Jonathan, Alyson, Anne-Katherine, Livia-Maëlle, Raphaëlle, Charlie-Fée et Manoé; ses amis les plus proches : Jérémy Dumont, Benjamin Beausoleil, Dominic Picard, Jean-Michel Lavoie et Antoine Gallienne; ainsi que plusieurs autres ami(e)s.La famille tient à remercier tout le personnel du CHUL des départements d'hématologie-oncologie pédiatrique et de soins palliatifs pédiatriques pour leur dévouement extraordinaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan, 2950 A Boulevard Laurier, Québec, (QC), 418-654-2136,https://www.leucan.qc.ca/fr/donner/je-veux-donner-maintenant/