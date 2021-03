HERMAN, Paul



Au CHU l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 septembre 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Paul Herman, époux de dame Fabienne Beaulieu, fils de feu dame Jeannette Savard et de feu monsieur Percy Herman. Il demeurait à Lac-Saint-Charles. Il a été confié à lapour crémation.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Luc, Catherine (Christophe Pages), Caroline (Frédérick Cyr); ses petits-enfants: William et Evan; ses sœurs: Pauline (feu Maurice Robitaille), Hélène (feu Henri-Paul Pageau); son frère: Gilles (Nicole Boily); sa belle-sœur et ses beaux-frères de la famille Beaulieu: Louisette (feu Richard Rhéaume), Denis (Diane Rhéaume), Julien (Valérienne Therrien), Marcel (Sylvie Rhéaume), et Martin (France Talbot), ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CRCEO, de l'Hôtel-Dieu de Québec et du CLSC La Source, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (pour le CRCEO de l'Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, téléphone: 418 525-4385, site Internet: www.fondationduchudequebec.ca Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.