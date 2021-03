FERLAND, Anita Bolduc



À l'unité des soins palliatifs de l'IUSMQ le 26 février 2021 à l'âge de 97 ans, est décédée notre maman Anita Bolduc, épouse de feu Jean-Paul Ferland. Elle était la fille de feu Irèna Côté et feu Joseph Bolduc. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Luc Lacasse), Sylvie (Jean-Pierre Paradis), et Yves (Danielle Bélair); ses petits-enfants: Julien (Gabrielle Proulx), Sarah (Martin Seney), Alexandra (Charles Galipeau) et Thomas; ses arrière-petits-enfants: Mathilde et Agathe; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Elle était la soeur de feu Jean-Paul (feu Mariette Bolduc), feu Fernand, Roland (feu Noëlla Renaud), feu Patrice (feu Aline Lessard), feu Robert, Georges, feu Thérèse (Jean Faucher), Claudette (Ghislain Boudreault); ses belles soeurs de la famille Ferland; feu Mariette et feu Lucille (feu Fernand Noël). La famille tient à remercier du fond du coeur tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'IUSMQ pour leur grand dévouement et la qualité des soins prodigués. Un merci à la docteure Judith Labrecque pour sa grande humanité et son soutien à la famille.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601 chemin de la Canardière, J-9000, Québec, (Québec) G1J 2G3 ou, par une offrande de messes.