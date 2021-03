DROUIN, Claude



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Claude Drouin survenu à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 février 2021, à l'âge de 92 ans. Il était l'époux de dame Lucille Giroux, fils de feu Joseph Drouin et de feu Honorine Poulin. Né à L'Ange-Gardien le 26 novembre 1928, il y demeurait encore après 92 ans.Les cendres seront déposées au cimetière de L'Ange-Gardien à une date ultérieure. Outre son épouse Lucille Giroux, monsieur Drouin laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan (Dominique Racine), Ann (Augustin Boutin, feu Richard Bureau), Marie-France (Jacques Merulla), Marie-Claude; ses petits-enfants: Marie-Pier Drouin-Bureau, Gabriel Drouin (Émilie Chabot), Laurence Drouin (Mathieu Sauvé), Dave Drouin-Bureau (Raphaëlle Sigier); son arrière petit-fils Nathan et Bébé Drouin à venir; sa soeur Sr. Anne-Marie s.s.c.m. Il était le frère de: feu Thérèse, feu Jean-Louis (feu Lauretta Lefrançois), feu Romain (feu Bérangère Côté), feu Marcelle. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Giroux: Gabrielle (feu Aldège Huot), Jean-Paul (Murielle Piché), Fernande (Michel Noël), feu Adrien (feu Pauline Reid), feu Raymond (feu Rita Faullem), feu Laurent (Pauline Ardouin), feu Marcel (feu Louisette Lagacé), feu Lucien (Pauline Isabelle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site: www.cancer.ca, Tél.: 1 888 939-3333. Les funérailles sont sous la direction de: