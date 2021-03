STAFFORD, Roland



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 février 2021, à l'âge de 79 ans et 7 mois, est décédé monsieur Roland Stafford, conjoint de madame Nicole Brown, fils de feu madame Régina Gagnon et de feu monsieur Arthur Stafford. Il demeurait à Québec.Durand sa carrière, il a été associé à la fondation de plusieurs organismes dont le Centre de recherche du Québec, le programme Formation de chercheurs et action concertée de recherche (FCAC), le Fonds formation de chercheurs et aide à la recherche (FCAR), le Fonds de développement technologique (FDT) et l'Interligue de hockey mineur QBC. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Vincent; ses enfants avec son ex-épouse Lise Dunberry : Isabelle, Julie (Robert Tardif), Thomas (Catherine Cusson); ses petits-enfants : Étienne, Élise, Jessica (David Larouche), Samuel et Antoine; son arrière-petite-fille : Letitia; ses sœurs et ses frères : feu Harold (feu Yolande Therrien), André (Andrée Beauchamp), Denise (feu Gaëtan Lahaie), feu Jean (Christiane Cyr), Madeleine (feu Jean Richard), Nicole (Jean-Robert Choquette) et Robert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.Remerciement au personnel de l'hôpital Enfant-Jésus entre autres les docteurs : Plante, Laroche, Larouche, Leblanc, Mathieu, etc. pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour la langue française. IN MEMORIAM (membogo.com)