GINGRAS, René



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 février 2021, entouré avec amour de son épouse et de ses 5 enfants, à l'âge de 90 ans et 9 mois, est décédé monsieur René Gingras, époux de Lucienne Genest. Il demeurait au Cap-Blanc, à Québec. Outre sa Lucienne, sa partenaire des 70 dernières années, il laisse dans le deuil TOUTE SA GANG! Ses enfants : Chrystiane (Daniel Lemieux), Marjolaine (Alain-Philippe Lemieux), Céline (Jacques Lavoie), Martine (Steve Watt) et Donald (Marie-Christine Lafrance); ses petits-enfants: Annick, Ian, Bruno, Julie, Andrée, Jennifer, Sarah-Émilie, Hugo, Claudie et Christophe; ses arrière-petits-enfants : Zoé, Anaïs, Jeanne, Emma, Tristan, Adèle, Edouard, Alice, Félix, Simon, Lydia, Charlson, Frédérique, Alexis, Béatrice et Maxence. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs vivants : Yvette (feu André Drolet), Gilles (feu Christina Borcoman); Pierre (Hélène Blanchet), Roland Genest (Henriette Monroe), Rita Genest (feu Rosaire Duquet) et sa nièce Catherine Drolet (Christian Labrie), ses autres neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Les services funéraires ont été confiés aux soins du complexe funéraireMerci papa-papi d'avoir été le modèle de générosité, de simplicité, d'humilité, d'amour, de débrouillardise, de courage et d'humour que tu as été pour nous… On t'aime!Des remerciements remplis de reconnaissance pour le Dr Lucie Beaulieu et Denise Chevalier pour les soins prodigués à notre père dans les derniers mois. Un merci particulier à la formidable équipe multidisciplinaire du 13e étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour leurs soins et leur bienveillance à l'égard de papa… et de sa gang! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'église Notre-Dame-de-la-Garde que papa chérissait, via la Fondation patrimoniale Nostre Dame de Kebec. Vous pouvez faire votre don en ligne sur le lien suivant : https://www.canadahelps.org/fr/dn/31436 (choisir restauration des fenêtres Notre-Dame de la Garde ou indiquer dans les commentaires " in memoriam René Gingras "). Pour rendre hommage à M. Gingras, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com