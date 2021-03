DANTINNE, Guy



À L'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 février 2021, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Guy Dantinne, époux de dame Johanne Duchesneau. Il était le fils de feu dame Marie-Louise Magnenat et feu monsieur Julien Dantinne. Il demeurait à Québec.de 16h30 à 18 heures.Il laisse dans le deuil, outre épouse Johanne; ses fils : Sébastien (Cassandra Roberge), Jean-François (Marie-Pier Métivier) et Jérôme (Cynthia Hébert-Costa); ses petits-enfants : Zakary, Océane, Cassandra, Elye, Allissa, Christofer, Océane, Ayden, Loïk, Mia et Jayke, futur…; ses frères et sœurs : Julien (Line Guay), Josianne (Mario Boucher), Daniel (Justine Plouffe), Lucie (Jocelyn Bordeleau) et Daniel Martel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Duchesneau : Gaétan (Carole Racine), Suzanne (Claude Genest), Alain, Daniel (Marie-Josée Hervieux) et Jean (Johanne Bouchard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. Il est allé rejoindre ses parents ainsi que ses sœurs et son frère. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins prodigués.