BUSSIÈRES, Robert



Au CHUL de Québec, le 23 février 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Robert Bussières, époux de feu dame Micheline Fortin. Il était le fils de feu dame Juliette Doddrige et feu monsieur Lionel Bussières. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.Il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Claudine), Martin (Sonia) et Marie-Claude (Marquis); ses petits-enfants: Laurie (Antoine), Charles, Jean-Félix (Mégane), Rosemarie (David), Anne-Raphaëlle (Alexis) et Alexia (Antoine) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces. La famille désire remercier le personnel du CHUL de Québec du département des soins palliatifs ainsi que le département de cardiologie pour leur attitude bienveillante, leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Inscrire: Pavillon du CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél.: (418) 525-4385.