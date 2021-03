SIROIS, Jean-Paul



Au CHUL, le 10 février 2021, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Jean-Paul Sirois, époux de dame Jacqueline Labrecque. Il demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg).Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses enfants: Denise (Jean Létourneau), Pierre (Claire Lamontagne), Jacques (Nicole Leblond), Linda (Fernand Picard), Réjean (Claire Blouin); ses petits-enfants: Mélissa, Kevin, Sébastien, Robin, Marie-Eve, Pierre-Alexandre, Joannie, Philippe, François, Christian, Alexandre, Geneviève et plusieurs arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Thérèse (feu Maurice Clusiau), Lucie (feu Paul-Emile Gauthier), Michel (Colette Gauthier), André (feu Claudette Richard, Nicole Godin), feu Jean-Marc Labrecque (Edith Martin); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 par téléphone au 418 525-4385, site internet: www.fondationduchudequebec.orgLa direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire