BOIVIN, Lucien



À son domicile de Château-Richer, le 26 février 2021, à l'âge de 95 ans est décédé monsieur Lucien Boivin, époux de feu dame Rita Huot, fils unique de feu monsieur Joseph Boivin et de feu dame Angéline Barrette. Il laisse dans le deuil ses enfants : Suzanne et Denis (Doris Boivin); ses petits-enfants : Alex et Darcy; ses belles-sœurs tous décédées : feu Marie Huot (feu Marcel Roberge), feu Rachèle Huot (feu Jean-Paul Drouin) et feu Cécile Huot (feu Paul-Henri Gauthier); ses neveux et nièces, cousins, cousines ainsi que d'autres membres de la famille et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France, Fabrique de Château-Richer, 277 rue du Couvent, Château- Richer G0A 1N0. La direction des funérailles a été confié à la