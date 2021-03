CIMON, Abbé Jean-Guy



Le 23 février 2021 à la Résidence Cardinal-Vachon, est décédé l'abbé Jean-Guy Cimon, à l'âge de 95 ans et 4 mois, il était le fils de feu Monsieur Horace Cimon et de feu Madame Aurore Lamontagne. Natif de St-Jean-Baptiste de Québec, il a été ordonné prêtre le 7 juin 1952. À sa première nomination, il est nommé vicaire à Saint-Grégoire de Montmorency. En 1957, il devient vicaire à Saint-Eugène et l'année suivante, il se retrouve à Pont-Rouge puis, à Saint-Raymond de Portneuf de 1960 à 1965. Après un passage à Saint-Pierre-aux-Liens à Orsainville, il est nommé à Saint-Joseph de Lauzon de 1965 à 1969. Par la suite il est nommé vicaire à Saint-Romuald et à Saint-Pascal de Maizerets en 1970 jusqu'à sa retraite.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Pierre-Claude (Huguette Rousseau), Ghislaine (feu Eric Dionne), feu Huguette (Léo Gagné) et feu Luc; ainsi que des neveux, nièces et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du 6e étage de la Résidence Cardinal-Vachon.