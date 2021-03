MERCIER, Bernard



À l'Hôpital Général de Québec, le 23 février dernier, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Bernard Mercier. Il était le fils de feu M. Jean-Louis Mercier et de feu Yvonne Lemieux. Outre son épouse, madame Réjeanne Goulet, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Brigitte Tanguay), Michelle (Laurent O'Brien), Christine (Christian Poiré) et Marie-France (Martin Blouin); ses sept petits-enfants: Katherine (Jérôme Bélanger), Louis, Laura, Rémi, Émile, Nicolas et Marie-Pier; son arrière-petite-fille Meghan Bélanger; ses frères et sœurs : feu Marie-de-Lourdes (feu Hervé Tanguay), Gérard (Liliane Blais), Cécilia (Roland Chabot), Marius (Jacqueline Chabot), Jean-Paul (Judith Lamontagne), Feu Gilles (Ginette Litalien), Anne-Marie, Jacques (Diane Pouliot) et Yves (Nicole Morin) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Goulet : Feu Réal (Françoise Audet), Feu Noël, Fernand (Micheline Napert), Feu Gaétan, Micheline (Roger Brousseau), Feu Hélène (feu Normand Paquette), Feu Réjean (Francine Filion), Marie-de-Lourdes (Yvon Chabot), André, Gilles (Céline Goupil) et Yvon (Linda Bilodeau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Les funérailles ont été confiées aux soins duLa famille désire remercier le personnel soignant de l'unité 300 de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués, l'humanité et l'attention particulière apportée à leur famille.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson région Québec Chaudière Appalache (245 rue Soumande, bureau 218 Québec, G1M 3H6). Pour rendre hommage à M. Mercier, vous pouvez visiter notre site internet: www.dignitequebec.com.