ELEMENT, Maurice



À son domicile, le 13 février 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Maurice Element, époux de dame Jeanne Buisson, fils de feu monsieur Georges Element et de feu dame Alice Tessier. Il demeurait à Saint-Casimir.Outre son épouse Jeanne, monsieur Element laisse dans le deuil ses filles: Christiane (Georges Paré) et Claudette (Jacques Delisle); ses petits-enfants: Alexandra (Eric Brûlé), Pierre-Luc (Bianca Fairback), Isabelle (Patrice Boissonneault), Sonia (Françis Paquin) et Samuel (Jean-François Tremblay); ses arrière-petits-enfants: Gabrielle, Allyson, Victor, Liam, Olivia et Maéva; sa belle-sœur et ses beaux-frères: Jacqueline (feu Édouard Gauvreau), Jean (Hélène Dupré) et Jacques; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents, ses frères et ses sœurs décédé(e)s. La famille tient à remercier Djino Gosselin et le personnel des soins palliatifs à domicile pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein www.rein.ca, Fondation du Cœur et AVC www.coeuretavc.ca ou Fondation diabète Québec www.diabete.qc.ca