OUELLET, Ludger Jr



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 25 février 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Ludger Ouellet Jr, époux de madame Claudette Germain et fils de feu monsieur Ludger Ouellet et de feu madame Barbara Lewis. Il demeurait à Pont- Rouge, anciennement de Val-Alain. Monsieur Ouellet Jr laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Nathalie (André Brousseau) et Michel (Nathalie Morissette); ses petits-fils : Maxime et Gabriel; ses sœurs de la famille Ouellet : Hélène (feu René Marquis), Bella (Robert Plante), Muguette (Armand Bouchard), Carole (Jean St-Hilaire) et son frère de cœur Ronald (Josée Morissette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Germain : feu Lucette (Serge Julien), Fernand (Odile Cantin), Thérèse (Georges Matte), Gisèle (Gilles Gagnon) et son filleul François Matte, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Remerciements au personnel du 4e étage de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur humanisme, particulièrement Laeticia, Anne- Marie, Bernard et Maxime, MERCI BEAUCOUP.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, G1V 4G5. https://iucpq.qc.ca/fr