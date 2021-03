Acheter un chien ou pas?

À part un chat pendant quelques années, je n’ai jamais eu d’animal dans ma vie parce que mes parents ne voulaient pas en entendre parler. Mon mari par contre a toujours eu un chien dans son enfance, et depuis qu’on est ensemble, il me talonne pour qu’on en achète un. Je n’ai jamais cédé parce que je ne savais pas si je serais à l’aise avec un chien, et il prétend qu’un chat c’est trop indépendant.

Depuis qu’on a des enfants, ses demandes sont devenues plus pressantes. Encore plus ces derniers mois où on a l’impression que les chiens viennent remplir les vides sociaux créés par la pandémie. Comment faire pour le contenter et ne pas me retrouver seule à promener le chien comme une de mes voisines ?

Maman qui ne veut pas devenir esclave

Il n’y a qu’une façon de vous prémunir contre une telle éventualité, c’est de mettre vos conditions avant l’achat du chien. Je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais comme votre mari a l’âge de raison, il doit impérativement s’engager à se rendre responsable en tout temps, des soins concernant le chien. De votre côté, il va aussi falloir rester de glace quand on voudra faire peser sur vous une partie de cette responsabilité. Mais attendez-vous à souffrir, parce que les chiens sont maîtres dans l’art de séduire. Bonne chance !