Agression sexuelle armée: une matraque pour faire pression

Un jeune homme de 22 ans qui a instauré auprès d’une de ses anciennes copines un climat qualifié par la juge de «malsain et contrôlant» a été trouvé coupable, jeudi, d’agression sexuelle armée et de voies de fait.

Guillaume L’Heureux venait d'atteindre sa majorité lorsqu’il a agressé sa copine de l’époque en utilisant notamment, comme moyen de persuasion, une matraque.

Si, au départ, la victime a souligné à la juge Marie-Claude Gilbert que l’accusé était «gentil», le comportement toxique du jeune homme a rapidement changé la donne.

S’adonnant à la consommation de stupéfiants, L’Heureux a changé de comportement et la jalousie et l’insécurité se sont installées au sein du jeune couple.

«Sans raison particulière, l’accusé passe des commentaires désobligeants à la jeune fille en la traitant de "conne" et de "salope". Il n’aime pas qu’elle regarde les autres garçons ou qu’elle soit vêtue de jolie façon ou qu’elle se maquille», a rappelé la présidente du tribunal.

Agression sexuelle

Le soir de l’Halloween, en 2016, alors que la jeune fille n’avait pas envie d’avoir une relation sexuelle, il l’a frappée au visage. Comme elle ne voulait pas recevoir d’autres coups, elle a fini par consentir à la relation et «attendu que ça finisse sans réagir».

La veille de Noël de cette même année, alors qu’elle a refusé d’avoir une relation, il a sorti une matraque. «Elle craignait qu’il ne la frappe avec. Il a déployé sa matraque et l'a mise sur son cou. Prise de panique, elle lui a dit que "c’était beau" et qu’elle avait compris. Il a refermé la matraque, puis la jeune fille s’est laissé faire et elle a attendu que ça se termine», a rappelé la présidente du tribunal.

Au cours de leur relation, plusieurs épisodes de violence sont survenus et, dans le cadre du procès, si l’accusé a admis avoir ressenti de la jalousie et usé de violence, notamment en frappant les murs, il a nié catégoriquement les agressions sexuelles ainsi que la violence verbale et physique commise à l’égard de la victime.

Relation malsaine

«Selon sa version, sa copine était consentante lors des relations sexuelles. Le témoignage de l’accusé ne soulève aucun doute raisonnable. Il a fait preuve d’une insensibilité marquée et a instauré une relation malsaine en utilisant différentes stratégies pour exercer un contrôle sur la jeune fille», a précisé la juge.

Le témoignage de la victime a, quant à lui, été jugé «crédible et sincère» par le tribunal qui a ajouté que la jeune femme avait témoigné avec honnêteté et franchise.

«Sa version est détaillée et elle contient des éléments qui ne s’inventent pas», a ajouté la juge Gilbert avant de trouver le jeune homme coupable des infractions reprochées.