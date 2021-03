RATTÉ LAMONTAGNE, Madeleine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Madeleine Ratté, survenu à Québec le 20 février 2021. Elle était l'épouse de Roger Lamontagne, la fille de feu Marie-Blanche Bélanger et de feu Félix Ratté. Elle habitait à Québec. La famille recevra les condoléancesL'inhumation des cendres de madame Ratté Lamontagne se fera au printemps 2021 au cimetière Saint-Charles. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Monique (Christian Lafrance), Lucie (Raynald Bisson) et Dany (Marie-Annie Rinfret); ses petits-enfants : Josée (Frédéric Langlois), Keven (Rose-Marie Rouillard), Mathieu (Aryann Lévesque), Alexendre (Karine Fortier), Emrick (Laurence Roy), Lyvia, Elyane, Mathis et Lidya; ses arrière-petits-enfants : Thierry, Léanne, Olivier, Hayden et Maélie; sa sœur Jeanne-D'Arc (feu Florian Bélanger); ses belles-sœurs : Olivette Lamontagne, Lucille Drolet et Micheline Boisvert (feu André Lamontagne); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces. Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses frères décédés avant elle : Raymond (Dona Rewoski), Camille (Denise Therrien), Gilles (Micheline Côté) et Lucien (Line Genest). La famille tient à adresser des remerciements particuliers à la Dre Catherine Gagnon ainsi qu'à tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués.