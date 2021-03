NELLIS, Sheila Sexton



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 février 2021, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Sheila Sexton, épouse de Michael Nellis, fille de feu monsieur Velson Sexton et de madame Ethel Sexton. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son époux et sa mère, elle laisse dans le deuil sa fille Sherrilyn Nellis (Adam McGrath); ses frères et sœurs: Darlene (Larry), Della (Dennis), Elaine (Tommy), Judy (Michel) et Louis (Donna); ses beaux-frères et belles-sœurs: Gérald, Patrick, Bryan (Marie-Claude), Miriam et Stephen; ainsi que trop d'amis pour pouvoir tous les mentionner. La famille tient à remercier la Neurochirurgienne Dre Karine Michaud et l'infirmière-oncologiste Nicole Plante de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, la famille se réunira dans l'intimité au complexe